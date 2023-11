Stand: 14.11.2023 09:18 Uhr Raubüberfall mit Pistole auf Tankstelle in Oldenburg

Eine Tankstelle in Oldenburg ist am späten Montagabend überfallen worden. Laut Polizei löste eine Mitarbeiterin den Alarm aus. Sie schilderte den Beamten, dass ein maskierter Täter den Verkaufsraum betreten und sie mit einer Pistole bedroht habe. Der Mann forderte demnach Geld, nahm sich selbst einen kleinen Betrag aus der Kasse und flüchtete unerkannt in ein gegenüberliegendes Waldstück. Die Zeugin beschrieb den Täter als 1,65 bis 1,70 Meter groß. Bei der Tat trug er eine dunkle Hose mit einer grauen Jacke und einen auffälligen, schwarzweißen Fischerhut. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

