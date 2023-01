Stand: 09.01.2023 11:53 Uhr Rastede: 16-Jähriger bei Schulweg-Unfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger Schüler ist auf seinem Schulweg in Rastede (Landkreis Ammerland) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche wollte in der Nähe der Kooperativen Gesamtschule die Schloßstraße zu Fuß überqueren. Er nutzte nicht die Ampelanlage, die nur wenige Meter entfernt ist. Laut Polizeibericht vergewisserte er sich nicht, ob die Straße in beiden Richtungen frei war. Er wurde von einem Transporter erfasst, dessen Fahrerin den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der Jugendliche prallte mit dem Kopf auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seine Verletzungen sind nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.01.2023 | 13:30 Uhr