Stand: 05.06.2024 15:49 Uhr Rassismus-Vorfall in Schulbus: Schüler beleidigen Mitschülerin

Zwei Jugendliche haben am Freitag nach der Schule in einem Schulbus in der Krummhörn (Landkreis Aurich) eine dunkelhäutige Mitschülerin mit rassistischen Schimpfwörtern. Das bestätigte eine Sprecherin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung gegenüber dem NDR. Außerdem sollen die Schüler das ausländerfeindlich umgetextete Lied "L'Amour Toujours", das zuletzt auf Sylt Schlagzeilen machte, gesungen haben, wie die "Ostfriesen Zeitung" zuerst berichtete. Die Schule verurteile diesen Vorfall, sagte die Sprecherin des Landesamtes. Der Schulleiter habe bereits reagiert, die mutmaßlichen Täter seien bekannt. Es drohten jetzt strenge Maßnahmen. Theoretisch könne das bis zu einem Verweis von der Schule führen, so die Sprecherin. Das Busunternehmen will den Fall intern aufarbeiten, weil der Busfahrer nicht eingeschritten sein soll.

