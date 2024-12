Stand: 04.12.2024 11:41 Uhr Rasierklingen in Köder: Polizei in Bremen warnt Hundehalter

Unbekannte haben Anfang der Woche mit Rasierklingen präparierte Frikadellen in der Fliederstraße im Bremer Ortsteil Hastedt ausgelegt. Am Dienstag mussten in Bremen zwei Hunde in der Tierklinik behandelt werden, weil sie davon gefressen hatten, so die Polizei. Der Hund eines 62-Jährigen sei durch eine Notoperation gerettet worden. Die Klinik habe einen weiteren Fall gemeldet, über den keine weiteren Einzelheiten bekannt seien. Die Polizei rät, solche Köder nicht anzufassen und sie sofort bei der Polizei zu melden. Sie bittet um Hinweise zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88.

