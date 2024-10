Stand: 17.10.2024 13:24 Uhr Randale im Supermarkt: Mann greift Kunden und Polizisten an

Ein 38-jähriger Mann soll am Mittwochabend in einem Supermarkt in Delmenhorst einen anderen Kunden angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat der Mann aus Wardenburg (Landkreis Oldenburg) laut schreiend den Markt und lief zielgerichtet auf den anderen Kunden zu. Dieser war mit seinen beiden kleinen Kindern und seiner Frau einkaufen. Der 38-Jährige soll den Mann provoziert und zu Boden gerissen haben. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurden beide Männer nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Mutter der beiden Kinder konnte diese in Sicherheit bringen. Als Polizisten eintrafen, versuchten sie, den 38-Jährigen zu beruhigen. Als dies nicht gelang, brachten die Beamten den Mann zu Boden, fixierten ihn und fuhren ihn zur Polizeiwache, wie es weiter hieß. Während des Transports trat und spuckte der Mann demnach um sich. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Weil gegen den Mann für den Supermarkt bereits ein Hausverbot bestand, wird ihm außerdem Hausfriedensbruch vorgeworfen.

