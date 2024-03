Stand: 25.03.2024 11:18 Uhr Radmuttern lose: Polizei zieht Lkw auf A1 aus dem Verkehr

Auf der A1 bei Harpstedt hat die Polizei einem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten sie bei einer Kontrolle am Sonntagnachmittag erhebliche Mängel an dem Gespann festgestellt. Den Angaben zufolge waren an einer Achse des Anhängers mehrere Radmuttern lose. Rad und Nabe seien nicht mehr fest verbunden gewesen, sodass das Rad abzufallen drohte, so die Polizei. Der 43-jährige Fahrer des Wagens musste den Sattelzug vorerst stehen lassen. Ein Reifenservice sollte den Schaden beheben.

