Stand: 15.05.2024 16:29 Uhr Radfahrer erleidet Herzstillstand: Frauen retten ihm das Leben

In Wiefelstede (Landkreis Ammerland) haben zwei Frauen einem 62 Jahre alten Radfahrer das Leben gerettet. Der Mann fuhr am Dienstag gegen 8.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Landstraße, als er plötzlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt und in einen Graben stürzte. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei Frauen, die unabhängig voneinander mit ihren Autos unterwegs waren, bemerkten demnach die Situation und eilten dem Mann zu Hilfe. Dieser sei noch kurz ansprechbar gewesen, habe dann aber das Bewusstsein verloren. Die zwei 37 und 56 Jahre alten Frauen hätten den Mann bis zum Eintreffen des gerufenen Rettungsdienstes reanimiert. "Nur durch die schnelle und vorbildliche Reaktion der Ersthelferinnen und der Zusammenarbeit mit den Rettungskräften konnte dem Radfahrer das Leben gerettet werden", teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min