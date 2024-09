Stand: 21.09.2024 11:47 Uhr "Qualvoll": Tierschützer protestieren gegen Art der Schweinetötung

In Lohne im Landkreis Vechta wollen heute Mittag rund 500 Menschen gegen das Betäuben von Schweinen mit CO2 protestieren. Aufgerufen hat die Tierrechts-Organisation Animal Rights Watch. Die Tierschützenden hatten kürzlich Video-Aufnahmen aus einem Schlachthof veröffentlicht. Jährlich würden in Deutschland etwa 30 Millionen Schweine in Schlachthöfen in CO2-Gruben getrieben, heißt es. Dort würden sie qualvoll ersticken, sagte ein Sprecher. Die Tierschützer fordern ein Verbot dieser Methode.

VIDEO: Tierschützer kritisieren CO2-Betäubung von Schweinen (22.08.2024) (4 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Landwirtschaft