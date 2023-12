Stand: 07.12.2023 08:07 Uhr Prozessauftakt: 29-Jähriger soll Großmutter getötet haben

Vor dem Landgericht Oldenburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 29-Jährigen, der seine Großmutter getötet haben soll. Ihm wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Im Juni soll der 29-Jährige in Delmenhorst seine 83-jährige Großmutter mit einem Messer tödlich verletzt haben. Er soll bei der Tat psychisch krank gewesen sein, teilt das Landgericht Oldenburg mit. Der Angeklagte befinde sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik. Er könnte dort dauerhaft untergebracht werden. Die Polizei hatte Mitte Juni die Frau tot in ihrer Wohnung in Delmenhorst gefunden, nachdem sich zuvor Bekannte Sorgen um die 83-Jährige gemacht haben. Der Enkel der Frau wurde kurz darauf festgenommen. Ein Tatmotiv sei nicht bekannt.

