Stand: 06.06.2023 19:31 Uhr Prostituierte in Oldenburg erpressen Mann mit Sex-Videos

Nach einer versuchten Erpressung hat die Polizei in Oldenburg am Montag drei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, sollen zwei Prostituierte sowie ein Komplize einen Mann in Oldenburg mit Filmaufnahmen erpresst haben. Die Prostituierten hatten den Mann aufgefordert, eine hohe Geldsumme zu zahlen, um zu verhindern, dass die Sex-Videos veröffentlicht werden. Der Mann vertraute sich der Polizei an. Die beiden Prostituierten sowie ein Komplize konnten bei der vermeintlichen Übergabe des Geldes festgenommen werden. Es wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen versuchter Erpressung eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2023 | 06:30 Uhr