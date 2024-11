Stand: 28.11.2024 08:58 Uhr Probealarm im Landkreis Wesermarsch

Der Katastrophenschutz des Landkreises Wesermarsch will heute Sirenen und die KatWarn-App testen. Der Probealarm beginnt um 10 Uhr mit einem schrillen Ton und einer Nachricht, die in der KatWarn-App auf den Handys erscheinen soll, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Gegen 12 Uhr sollen dann die Sirenen aufheulen. Geplant ist zunächst ein Dauerton, der den Angaben nach "Entwarnung" bedeutet. Nach einer mehrminütigen Pause erfolgt dann eine auf- und abschwellende Tonfolge, die auch als "Fliegeralarm" bekannt ist. Abschließend folgt nach einer weiteren etwa fünfminütigen Pause nochmals ein Dauerton zur Entwarnung, so der Landkreis weiter. Der Landkreis bittet darum, Familien und Bekannte über den Probealarm zu informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.11.2024 | 08:30 Uhr