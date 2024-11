Stand: 15.11.2024 10:00 Uhr Polizeikontrolle in Wilhelmshaven: Jeder Lkw weist Mängel auf

Bei einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf der B210 in Wilhelmshaven hat die Polizei am Dienstag 40 Transporter und Lkw überprüft - alle wiesen Mängel auf. Laut Polizei wurden abgefahrene oder beschädigte Reifen oder Verstöße gegen die Sozialvorschriften wie etwa falsch ausgefüllte Fahrtennachweise beanstandet. Schlecht gesicherte Ladung war demnach ebenfalls ein Problem. Diese könne im Ernstfall, wenn scharf gebremst werden müsse oder in einer zu schnell gefahrenen Kurve, verrutschen und das ganze Fahrzeug aus der Spur bringen, sagte Polizeikommissar Marvin Enge. Vor allem bei Kurier-Expressdiensten und deren Kleintransportern sei das aufgefallen. Die Gründe seien Unkenntnis und mangelnde Sorgfalt: "`'Ist ja nur eine kurze Strecke, das zurre ich jetzt nicht noch mal fest', denken sich die Fahrer und gefährden sich dabei selbst", so Enge. Auch Veterinäre waren bei den Kontrollen dabei. Die Experten hatten ein Auge auf die Lebensmitteltransporte und stellten fest, dass einige davon nicht ausreichend gekühlt waren.

