Stand: 12.01.2024 11:47 Uhr Polizeihund "Ivo" stellt Einbrecherinnen in Bremerhaven

In Bremerhaven sind am Donnerstagabend vier mutmaßliche Einbrecherinnen und Einbrecher festgenommen worden - zwei davon dank Polizeidiensthund "Ivo". Laut Polizei war die Einsatzstelle gegen 21.30 Uhr von einer Zeugin alarmiert worden. Die Anruferin hatte mehrere Personen mit Taschenlampen dabei beobachtet, wie sie Gegenstände aus einem Wohnhaus im Ortsteil Eckernfeld in ein bereitstehendes Auto verluden. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften und einem Diensthundeführer am Tatort an. Ein 33 sowie ein 36 Jahre alter Mann konnten sofort festgenommen werden. Geräusche aus dem Einfamilienhaus deuteten laut Polizei jedoch darauf hin, dass sich noch weitere Personen im Gebäude befanden. Als niemand auf Rufe reagierte, setzten die Einsatzkräfte Polizeihund "Ivo" zur Suche ein, der eine 24-Jährige sowie eine 46 Jahre alte Frau im Obergeschoss stellte. Sie wurden ebenfalls festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahl.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere