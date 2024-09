Stand: 04.09.2024 16:50 Uhr Polizeieinsatz an Schulen in Bremen - "Keine konkrete Gefahr"

An einer Gesamtschule und einer Grundschule in Bremen hat es am Mittwoch ein größeren Polizeieinsatz gegeben. Laut Polizei wurden alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer wegen einer Drohnachricht aus den Schulgebäuden im Stadtteil Osterholz gebracht. Nach einer "intensiven Aufklärung" hatten die Ermittler keine konkrete Gefahr festgestellt, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Es werde nun wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten ermittelt.

