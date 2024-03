Stand: 12.03.2024 08:55 Uhr Neu Wulmstorf: Unterricht an Schule nach Amok-Drohung abgesagt

Die Polizei in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat ein Strafverfahren wegen der Androhung von Straftaten gegen einen Jugendlichen eingeleitet. Nach Angaben der Beamten hatte die Schulleitung der örtlichen Oberschule am Dienstagabend gemeldet, dass ein Schüler im Freundeskreis einen Amoklauf angekündigt habe. Noch am Abend befragten Polizisten Zeugen und suchten den jugendlichen Beschuldigten auf. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie aber keine Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung, wie die Polizei mitteilte. Vorsorglich habe die Schulleitung trotzdem den Unterricht für Dienstag abgesagt. Die Polizei zeige vor Ort verstärkt Präsenz und stehe als Ansprechpartner zur Verfügung.

