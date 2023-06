Stand: 06.06.2023 11:40 Uhr Polizei sucht falschen Polizisten: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei im Landkreis Diepholz sucht nach einem Betrüger, der zusammen mit anderen eine 82-Jährige um Geld gebracht haben soll. Die Seniorin aus dem nördlichen Landkreis Diepholz wurde bereits Mitte Oktober Opfer der Täter, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Betrüger gaben sich demnach als Polizisten aus und brachten die Rentnerin in mehreren Telefonaten dazu, ihnen Bargeld, Schmuck sowie eine EC-Karte mit PIN auszuhändigen. Mit der EC-Karte hätten die Betrüger bei Banken in Niedersachsen und Bremen Geld abgehoben. Beim Einsatz der EC-Karte in Stuhr-Brinkum wurde einer der Täter auf Video festgehalten. Wer den abgebildeten Mann kennt oder ihn gesehen hat, solle sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05441) 97 10 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.06.2023 | 13:30 Uhr