Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb mit Hilfe von Drehleiter Stand: 01.08.2024 15:24 Uhr Die Polizei hat in Oldenburg zwei mutmaßliche Diebe festgenommen und dabei Hilfe von der Feuerwehr bekommen. Denn einer der Verdächtigen hatte sich in acht Metern Höhe versteckt.

Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge am Donnerstag gegen 2.50 Uhr den Einbruch auf einem Gelände am Oldenburger Hafen gemeldet. Daraufhin umstellten Beamte den Betriebshof und fanden Kisten voller Metall, die die Diebe offenbar schon für den Abtransport vorbereitet hatten. Kurz darauf entdeckte eine Streifenwagenbesatzung zwei Männer: Einen 39-Jährigen, den die Beamten festnehmen konnten, und einen 35-Jährigen, der zunächst flüchten konnte.

Versteck in acht Metern Höhe: Helikopter spürt Verdächtigen auf

Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera entdeckte schließlich den zweiten Verdächtigen: Er hatte sich laut Polizei auf mehreren, übereinander gestapelten Seecontainern in etwa acht Metern Höhe versteckt. Um ihn festzunehmen, forderten die Beamten Unterstützung von der Berufsfeuerwehr und eine Drehleiter an. Der Mann habe sich auf dem Seecontainer widerstandslos festnehmen lassen, so die Polizei. Bei ihm sei ein Messer sichergestellt worden. Gegen beide Verdächtige wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

