Stand: 15.06.2023 05:42 Uhr Polizei in Aurich sucht nackten Mann

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer männlichen Person, die in der Nacht zu Dienstag nackt durch Aurich lief. Der Mann soll gegen 1.15 Uhr unbekleidet durch die Stadt gelaufen sein. Er stieg dann auf dem Parkplatz der Volkshochschule - offenbar immer noch unbekleidet - in einen silbernen Kleinwagen und fuhr davon, so die Polizei. Der Mann wird im Zusammenhang zu einem Eigentumsdelikt gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Fahrzeug machen können, sich unter Telefon (04941) 60 62 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2023 | 06:30 Uhr