Stand: 10.11.2023 10:51 Uhr Polizei fragt: Wem gehört dieses Galloway-Rind?

Die Polizei in Ottersberg (Landkreis Verden) sucht den Besitzer oder die Besitzerin eines Galloway-Rinds. Am Mittwochvormittag hatte ein Verkehrsteilnehmer das freilaufende Tier gemeldet, das auf und neben der Straße unterwegs war. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verhinderte ein hilfsbereiter Anwohner, dass das Tier erneut auf die Straße lief. Den Eigentümer konnten die Beamten bisher nicht ermitteln. Eine Ohrmarke sei nicht vorhanden. Das Tier sei nun vorerst bei einem anderen Tierhalter untergestellt. Hinweise zum Eigentümer des schwarzen Rinds nimmt die Polizeistation Ottersberg unter der Telefonnummer (04205) 31 58 10 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere