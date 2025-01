Stand: 07.01.2025 13:08 Uhr Polizei Oldenburg sucht Besitzer von Schmuck und Besteck

Die Polizei in Oldenburg hat am 31. Dezember 2024 auf einem Parkplatz in der Gartenstraße mehrere Schmuckstücke und Bestecke gefunden. Wem die Gegenstände gehören, ist unklar. Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht: Im Detail geht es um eine Armbanduhr der Marke "Noblia", eine Armbanduhr der Marke "ZantRC" und diverses Silberbesteck. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 79 04 115 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg