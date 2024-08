Platz 1: Delmenhorst hat Deutschlands besten Handyempfang Stand: 28.08.2024 12:36 Uhr Wer auf dem Land lebt, kennt das: Ab und zu ist das Handynetz weg. Nicht so in Delmenhorst: Hier gibt es laut Bundesnetzagentur keine Funklöcher. Damit liegt die Stadt im bundesweiten Vergleich auf Platz 1.

Den Daten der Bundesnetzagentur zufolge gibt es in Delmenhorst null Prozent Funklöcher. Damit liegt die Stadt noch vor Hannoverund Oldenburg. Für die gute Netzabdeckung könne es mehrere Gründe geben, heißt es von Experten. Eine mögliche Erklärung sei, dass es in der Stadt kaum Hügel gebe und die Mobilfunkanbieter möglicherweise mehr Sendestationen aufgestellt haben als anderswo. In größeren Städten könne zudem die Architektur den Empfang beeinträchtigen, denn moderne und hohe Gebäude könnten dafür sorgen, dass Handynetze abgeschirmt werden. Konkrete Gründe kenne man nicht, betonte die Bundesnetzagentur am Mittwoch.

Schlusslichter sind Göttingen und Holzminden

Viele Funklöcher gibt es in Niedersachsen dagegen unter anderem im Bereich Göttingen. Dort ist die Netzabdeckung im Bundesvergleich besonders schlecht. Die Chance, in ein Funkloch zu geraten, liegt laut Bundesnetzagentur bei 37 Prozent. Noch schlechter sieht es demnach in Holzminden mit 40 Prozent aus.

