Plädoyers beginnen im Prozess um getötete Inline-Skaterin Stand: 08.07.2024 08:33 Uhr Im Prozess am Landgericht Verden um die getötete Inline-Skaterin beginnen heute die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord an der 17-Jährigen und versuchten Mord an zwei weiteren Frauen vor.

Der Prozess gegen den 43-Jährigen läuft seit März. Der Angeklagte soll im September 2023 in Barenburg (Landkreis Diepholz) eine 17-jährige Inline-Skaterin mit einem Messer attackiert haben. Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff soll der 43-Jährige in Sulingen (Landkreis Diepholz) eine 30-Jährige mit einem Messer schwer verletzt haben. Außerdem soll er in der Region Hannover eine 18-jährige Joggerin bedroht haben, indem er gezielt von hinten mit dem Auto auf sie zugefahren sei. Die Joggerin stürzte daraufhin und zog sich Brüche zu.

Gutachter erkennt kein Motiv

Der Angeklagte ist laut eines psychiatrischen Gutachtens voll schuldfähig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Welches Motiv den Täter umtrieb, habe der Gutachter nicht erkennen können. Es sei aber alarmierend, wenn ein Mann innerhalb von vier Tagen dreimal versuche, eine Frau zu ermorden, so der Gutachter im Laufe des Prozesses. Das Urteil soll am 15. Juli verkündet werden.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 08.07.2024 | 07:30 Uhr