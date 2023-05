Stand: 30.05.2023 08:00 Uhr Pkw mit Ei beworfen: Fahrerin erschrickt und baut beinahe Unfall

In Rastede (Landkreis Ammerland) haben am späten Montagabend bislang unbekannte Täter ein Ei auf die Windschutzscheibe eines Autos geworfen. Die 28-jährige Pkw-Fahrerin bremste vor Schreck stark ab und geriet mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. In dem Pkw befand sich unter anderem auch ein fünfjähriges Kind. "Nur durch Glück" ist es laut der Polizei zu keinem Unfall gekommen.

