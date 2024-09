Stand: 04.09.2024 15:40 Uhr Pistorius kommt als Grünkohlkönig zum Kramermarkt in Oldenburg

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am 28. September als amtierender Oldenburger Grünkohlkönig den Kramermarkt in Oldenburg besuchen. Er war im Februar beim traditionellen "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in Berlin zum Nachfolger von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gekürt worden. "Ich freue mich, dass Boris Pistorius sich die Zeit nimmt, um als Grünkohlmajestät auf Tuchfühlung mit den Oldenburgerinnen und Oldenburgern zu gehen", sagte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Nach Angaben der Stadt will sich der 64-jährige Bundesminister zunächst im Alten Rathaus in das Goldene Buch eintragen. Anschließend gehe es weiter zum Oldenburgischen Staatstheater, wo der Festumzug zum Kramermarkt beginnt.

