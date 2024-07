Pferde, Reiten, Dressur: 75. Oldenburger Landesturnier Stand: 26.07.2024 10:35 Uhr Eines der traditionsreichsten Turniere Europas wird 75 Jahre alt: Das Oldenburger Landesturnier. Es findet an diesem Wochenende in Rastede statt. Reiter aus allen Altersgruppen treten gegeneinander an.

In Rastede wird der Pferdesport gefeiert, wenn sich beimOldenburger Landesturnier alles um Pferde, Reiten, Dressur und Springen dreht. Laut Veranstalter verbindet das Turnier "hochklassige Reit- und Fahrchampionate, ambitionierten Vereinssport sowie Show und Unterhaltung". Mit über 100 Prüfungen zählt das Turnier zu den umfangreichsten Turnieren in Europa. Es findet jedes Jahr statt - in diesem Jahr noch bis zum 28. Juli.

Reiten für den guten Zweck

Ein Highlight laut Veranstalter ist in jedem Jahr der Showabend, bei dem Dressur- und Springsport, sowie das Hindernisfahren der Zwei- und Vierspänner vorgeführt werden. In diesem Jahr soll das Turnier auch für einen guten Zweck stattfinden: Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter können ihre erkämpften Schleifen an den Veranstalter zurückgeben, der für jede Schleife fünf Euro an die Wildtierauffangstation Rastede spendet.

Videos 3 Min Landesreitturnier in Rastede: Nachwuchs macht den Auftakt Der Elfjährige Justus Coldewey aus Großenkneten ist zum ersten Mal mit dabei - gemeinsam mit seinem Dressurpony "Cooper County". 3 Min

Tickets an der Tageskasse erhältlich

Das Oldenburger Landesturnier fand zum ersten Mal im Jahr 1949 statt. Es wird jährlich ausgerichtet und endet immer am vierten Sonntag im Juli. Die Disziplinen sind Springreiten, Dressur- und Vielseitigkeitswettkämpfe, Fahrprüfungen und Voltigieren. Tickets für dieses Jahr können noch an der Tageskasse erworben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport