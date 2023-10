Stand: 15.10.2023 11:54 Uhr Pferd auf der Landstraße: Zusammenstoß in Oldenburg

Auf der Bloher Landstraße in Oldenburg ist ein Autofahrer am Samstag mit einem Pferd zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war das Tier plötzlich von rechts auf die Fahrbahn gelaufen. Der 84-Jährige konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er und seine 82 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt, das Pferd wurde allerdings schwer verletzt und musste den Angaben zufolge eingeschläfert werden. Am Auto entstand Totalschaden. Fünf Pferde waren zuvor von einem angrenzenden Hof ausgerissen. Die vier anderen konnten ohne Zwischenfälle zurück auf die Weide geführt werden.

