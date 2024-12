Stand: 13.12.2024 13:11 Uhr Person setzt sich in Bremen auf Schienen und sorgt für Verspätung

Nachdem ein Unbekannter einen Güterzug zu einer Notbremsung gezwungen hat, sucht die Polizei in Bremen Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lokführer am Donnerstagabend eine auf den Schienen sitzende Person entdeckt. Sie soll den Lokführer auch mit ihrer Handytaschenlampe angeleuchtet haben. Nach der Notbremsung kam der ohnehin langsam fahrende Güterzug zum Stehen - doch der Unbekannte war zu dem Zeitpunkt schon geflohen. Wegen der anschließenden Suchaktion der Polizei verspäteten sich zwei Züge deutlich, weitere mussten umgeleitet werden. Hinweise zu der Tat in Bremen-Mahndorf nahe der Bahnbrücke Ehlersdamm nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 16 29 97 77 7 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr