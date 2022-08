Stand: 08.08.2022 11:35 Uhr Per Haftbefehl gesuchter Mann schläft betrunken im Taxi ein

Weil ein Taxifahrer am Sonntagmorgen einen betrunkenen, auf der Rückbank schlafenden Fahrgast nicht aufwecken konnte, fuhr er kurzerhand mit ihm zur Dienststelle der Bundespolizei in Bunde (Landkreis Leer). Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, gelang es den Beamten, den Mann zu wecken. Als sie seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass der 36-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Januar wegen Diebstahls verurteilt worden und musste noch eine Geldstrafe von 900 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen absitzen. Der 36-Jährige zahlte die Geldstrafe und so blieb ihm der Gefängnisaufenthalt erspart.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.08.2022 | 13:30 Uhr