Stand: 11.03.2025 14:55 Uhr Pedelec-Fahrer kollidieren in Weyhe: Polizei sucht Unfallverursacher

In Weyhe (Landkreis Diepholz) hat es einen Unfall mit zwei Menschen auf Pedelecs gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau am Montag in Richtung Leeste unterwegs, als ihr zwei weitere Pedelec-Fahrer entgegenkamen. Beim Vorbeifahren berührten sich dann die Lenker. Die 59-Jährige stürzte daraufhin und brach sich die Hand. Der andere Unfallbeteiligte fuhr demnach mit seiner Begleitung weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Pedelec-Fahrern und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0421) 80 660 bei der Polizei in Weyhe melden.

