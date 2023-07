Stand: 25.07.2023 11:48 Uhr Partnerin vergewaltigt und erwürgt: Angeklagter gesteht

Zum Prozessauftakt gegen einen 38-Jährigen vor dem Landgericht Oldenburg hat der Angeklagte die ihm vorgeworfene Tat gestanden. Durch seinen Verteidiger lies er einen Text verlesen, in dem er zugab, seine Lebensgefährtin vergewaltigt und erwürgt zu haben. Dort schreibt der Mann zudem, dass er die Tat zutiefst bereue. Wenn er viel Alkohol trinke, werde er aggressiv und wolle Sex. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann in der Anklage Mord vor. Die Tat soll sich im Februar in Brake (Landkreis Wesermarsch) ereignet haben. Die 50 Jahre alte Frau war tot in ihrer Wohnung gefunden worden, nachdem der Angeklagte die Einsatzkräfte alarmiert hatte.

Weitere Informationen Tod einer 50-Jährigen in Brake: Lebensgefährte festgenommen Der Mann hatte am vergangenen Donnerstag den Notruf gewählt, weil seine Frau in der Wohnung gestorben war. (21.02.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.07.2023 | 09:30 Uhr