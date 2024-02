Stand: 19.02.2024 15:10 Uhr Pärchen mit Hund zwingt Zug der Nordwestbahn zu Schnellbremsung

Spaziergänger mit einem Hund haben am Sonntag dafür gesorgt, dass ein Zug der Nordwestbahn eine Schnellbremsung machen musste. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei überquerte das unbekannte Pärchen gegen 11.50 Uhr im Barneführer Holz (Landkreis Oldenburg) unerlaubterweise die Gleise der Bahnstrecke Oldenburg-Osnabrück. Um einen Unfall zu vermeiden, sah sich die Triebfahrzeugführerin gezwungen eine Schnellbremsung einzuleiten. Das laut Zeugen offenbar schon etwas ältere Pärchen verschwand daraufhin in einem Waldgebiet. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Verursacher nicht mehr ausfindig machen. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Die Lokführerin erlitt allerdings einen Schock und musste abgelöst werden. Aufgrund des Vorfalls war die Bahnstrecke für rund eine Stunde gesperrt. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Hinweise zu dem Pärchen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0441) 21 83 80 entgegen.

