Stand: 02.11.2022 13:34 Uhr Ottersberg: Radfahrerin wird von Sattelzug erfasst

Am Dienstagnachmittag kam es in Ottersberg (Landkreis Verden) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 30-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bog an einer Kreuzung nach rechts ab und bemerkte dabei die 55-jährige Radfahrerin zu spät, die einen Radweg befuhr und die Straße überquerte. Die Frau wurde durch den Auflieger des Sattelzuges erfasst und dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.11.2022 | 14:30 Uhr