Otterndorf feiert die Rückkehr der barocken Gloger-Orgel

In der St. Severi-Kirche in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) wird am Sonntag die historische Gloger-Orgel eingeweiht. Kreiskantor Kai Rudl wird das barocke Instrument während des Festgottesdienstes zum ersten Mal öffentlich nach der Sanierung wieder erklingen lassen. Die aufwendige Restaurierung der 2.676 Pfeifen der Orgel hat zweieinhalb Jahren gedauert. Möglich wurde das erst durch verschiedene Spenden und das Engagement des Fördervereins, der mehr als 400.000 Euro beigesteuert hat. Die Gesamtkosten der Restaurierung beliefen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Für Kreiskantor Rudl ist die Orgel "ein Diamant, der durch die Mithilfe vieler wieder zum Strahlen gebracht wurde."

