Ostfriese übersetzt alle Psalmen der Bibel in heutiges Plattdeutsch Stand: 18.11.2024 19:23 Uhr Für 150 Lieder und Gebete aus dem Alten Testament gibt es eine neue Übersetzung. Jann Schmidt, der ehemalige Kirchenpräsident der evangelisch-reformierten Kirche in Leer, hat sie nach Angaben der Kirche ins ostfriesische Plattdeutsch übersetzt.

Die Psalmen wurden bereits in der Vergangenheit ins Plattdeutsche übersetzt, aber die Sprache habe sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt - "auch das Plattdeutsche", sagte Schmidt am Montag. So würden einige Ausdrücke von vor 30 oder 40 Jahren heute nicht mehr verstanden werden. Das Plattdeutsche sei seine eigentliche Muttersprache, das Hochdeutsche habe er erst in der Schule gelernt, so der 76-jährige. Beim Schimpfen verfalle er bis heute sofort ins Plattdeutsche.

Bis zu 3.000 Jahre alte Texte

Um die Psalmen übersetzen zu können, habe er auch den hebräischen Originaltext, eine aktuelle Luther-Übersetzung und eine Übertragung ins Niederländische und ins Englische verwendet, so der gebürtige Ostfriese. Die Texte aus dem Alten Testament sind bis zu 3.000 Jahre alt. Schmidt wurde nach Angaben der Kirche aus Leer von Plattdeutsch sprechenden Pastorinnen und Pastoren aus Ostfriesland und der ehemaligen Leiterin des Plattdeutschbüros, Cornelia Nath, unterstützt. Die übersetzten Gebete und Lieder finden nun in dem Buch "De Psalmen" auf 352 Seiten Platz. Vor einem Jahr hatte Schmidt bereits eine Übersetzung des Neuen Testaments vorgestellt.