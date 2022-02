Oldenburger Wallkino verfällt - Stadt prüft Enteignung Stand: 07.02.2022 15:36 Uhr Für Oldenburgerinnen und Oldenburger ist das ehemalige Wallkino ein trauriger Anblick. Viele haben hier einst ihre erste Kino-Erfahrung gemacht. Nun lässt der Besitzer das Gebäude verfallen.

von Nadia Yaqub

2007 wurde das Kino in der Innenstadt geschlossen. Die Außenfassade gammelt vor sich hin. Der Gehweg vor dem Haus musste im vergangenen Jahr gesperrt werden, da sich Teile der Fassade lösten und herunterfielen: "Das hätte übel ausgehen können", sagt Anlieger Michael Meibers-Hinrichs. "So kann es nicht weitergehen", findet auch Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Juristinnen und Juristen der Stadtverwaltung prüften daher nun ein Enteignungsverfahren. "Wir brauchen eine Handhabe gegenüber Eigentümern von sogenannten Schrottimmobilien - nicht nur in Oldenburg, sondern niedersachsenweit", sagt Krogmann.

VIDEO: Oldenburger Wallkino ist zum Schandfleck verkommen (3 Min)

Oldenburger genervt: Marodes Gebäude ist im Weg

Viele Menschen in Oldenburg befürworten eine Enteignung, denn das historische Gebäude hat sich mittlerweile zum Schandfleck in der City entwickelt, das jetzt auch noch den Verkehr behindert. Radfahrende müssen auf die Straße ausweichen. Auf dem Heiligengeistwall darf nur noch 30 statt 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden. "Das nervt und ist gefährlich", sagt Radfahrer Reiner Lindt über den Zustand, der inzwischen dauerhaft geworden ist. Eine regelrechte Wut auf den Wallkino-Eigentümer macht sich unter den Oldenburgern breit.

Eigentümer: Keine Verwendung für Innenraum

Der Eigentümer Ulrich Marseille muss nun eine Enteignung seiner Immobilie befürchten, gibt sich aber unbeeindruckt: "Das Prüfungsverfahren halte ich für blanken Aktionismus", so Marseille zum NDR in Niedersachsen. Der Hamburger Geschäftsmann hatte das Wallkino im Jahr 2007 geerbt. Ebenfalls 2007 wurde es unter Denkmalschutz gestellt, was das Jugendstil-Gebäude von 1914 vor dem Abriss rettete. Seither beschäftigen sich Gerichte mit der denkmalrechtlichen Erhaltungspflicht des Eigentümers, der nur noch das Nötigste zur Sicherung des Gebäudes tut. Inzwischen hat sich Marseille bereit erklärt, die Fassade des Baudenkmals zu erhalten. Aufgrund der schiefen Ebenen könne er aber keine sinnvolle Verwendung für den Innenraum finden. Die Denkmalwürdigkeit des Innenraums zweifelt er an.

AUDIO: Pflicht zur Sanierung von Schrottimmobilien (15.10.2021) (4 Min) Pflicht zur Sanierung von Schrottimmobilien (15.10.2021) (4 Min)

Gespräche haben keine Annäherung gebracht

Nach jahrelangem Schweigen haben Stadtverwaltung und Investor die Gespräche angesichts des drohenden Enteignungsverfahrens kürzlich wieder aufgenommen. Beide Seiten berichten jedoch, eine wirkliche Annäherung habe es nicht gegeben. "Wir wissen, dass eine Enteignung nur sehr schwer durchzusetzen ist. Aber wir wollen nichts unversucht lassen", so Oberbürgermeister Krogmann.

Städte- und Gemeindebund: Denkmalschutz überdenken

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hält die Enteignung von Immobilienbesitzerinnen und -besitzern nicht für eine Paradelösung. Sinnvoller sei es, den Denkmalschutz in Einzelfällen zu überdenken. "Allein aus energiepolitischen Gründen müssen wir künftig lockerer mit dem Denkmalschutz umgehen, wenn wir alte Gebäude sinnvoll sanieren und nutzen wollen", sagt Präsident Marco Trips. Ein Argument, das für Wallkino-Eigentümer Marseille spricht. Der hat seine weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert.

