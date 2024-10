Stand: 29.10.2024 10:11 Uhr Wird Daniel Günther Oldenburgs neuer Grünkohlkönig?

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Grünkohlkönigs der Stadt Oldenburg. Es sei ihm eine große Ehre, als möglicher Nachfolger für den amtierenden Grünkohlkönig Boris Pistorius gehandelt zu werden, wird der CDU-Politiker in einer Mitteilung der Stadt Oldenburg zitiert. Über die Regentschaft wird traditionell beim Grünkohlessen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin entschieden.

Weitere Informationen Pistorius kommt als Grünkohlkönig zum Kramermarkt in Oldenburg Am 28. September besucht der Verteidigungsminister die Stadt. Er war im Februar zum neuen Kohlkönig gekürt worden.(04.09.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.10.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg