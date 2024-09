Oldenburg: Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller nach Unwetter

Stand: 04.09.2024 15:30 Uhr

Vorhersage Niedersachsen

Heute Abend neben vielen Wolken vor allem im Osten auch etwas Sonne, zeitweise Regenschauer, teils auch kräftige Gewitter. Teils noch schwül bei Feierabendwerten von 19 bis 30 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, allmählich nachlassende Schauer und Gewitter. Später im Nordosten und Osten teils gering bewölkt. Nebelneigung. Tiefstwerte 18 bis 15 Grad.

Tief "Xania" sorgt für eine Luftmassengrenze über Norddeutschland, die mäßig warme Luft im Westen von heißer Luft im Osten trennt.

Heute Abend viele Wolken, vor allem im Osten auch Sonnenschein. Neben trockenen Abschnitten zeitweise Schauer und Gewitter, teils kräftig, örtlich mit Gefahr von Starkregen und Hagel. Teils noch schwül, Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 19 Grad in Meppen bis 30 Grad in Gartow (Wendland). Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bewölkt und teils noch weitere Schauer, anfangs örtlich kräftige Gewitter, im Verlauf allmählich über die Ems und Nordsee abziehend, dahinter im Nordosten und Osten teils gering bewölkt. Später Nebelneigung. Lau, Tiefstwerte 18 Grad auf den Inseln bis 15 Grad im Süd- und Oberharz. Schwacher bis mäßiger, auf Nordost drehender Wind.

Am Donnerstag nach möglichem Frühnebel zunehmend heiter, regional auch sonnig, vor allem in der Nordosthälfte. Im Südwesten zu Beginn teilweise noch wolkig, aber meist trocken, im Verlauf auch hier freundlicher. Höchstwerte 25 bis 27 Grad auf den Inseln, 28 Grad in Emden bis 32 Grad im Wendland, im Oberharz 26 Grad. In der Westhälfte schwül. Schwacher bis mäßiger, im Verlauf böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen mit starken, später auf den Inseln und im Oberharz stürmischen Böen.

In der Nacht zum Freitag locker bis gering bewölkt, teils klar und trocken. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger, an der See frischer östlicher Wind mit starken Böen.

Am Freitag oft heiter und trocken, teils wolkig, im äußersten Süden ansteigende, jedoch meist nur leichte Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. Schwacher bis mäßiger, phasenweise böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen, dabei starke, an der See stürmische Böen.

Am Sonnabend meist freundlicher und trockener Wechsel aus Sonne und Wolken, regional wolkige Phasen, dabei einzelne Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind.