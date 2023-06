Stand: 15.06.2023 13:07 Uhr Oldenburg: Ukrainer protestieren gegen Öko-Katastrophe

Mehr als 50 Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine haben sich am Mittwochabend zur deutschlandweiten Aktion "StopEcocideUkraine" an einem See in Oldenburg versammelt. Sie wollten mit einem Flashmob auf die ökologische Katastrophe hinweisen, die durch die Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowskaja durch die russische Armee ausgelöst worden ist. Zu ihrer Fotoaktion nahmen sie auch Haustiere und Spielzeug mit, um nachzubilden, wie Städte und Dörfer in der Ukraine nach der Sprengung am sechsten Juni in den Fluten versanken.

