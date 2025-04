Stand: 20.04.2025 09:06 Uhr Oldenburg: Mehrere Verletzte in Lokal, Polizei erschießt Angreifer

In Oldenburg hat es in der Nacht zu Sonntag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. In einem Lokal habe ein Mann zuvor mehrere Menschen verletzt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Delmenhorst dem NDR Niedersachsen. Der mutmaßliche Angreifer sei danach geflüchtet. Die Polizei stellte den Mann dem Sprecher zufolge später in der Innenstadt. Als der Mann auch Beamte angegriffen hätte, sei es zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Der mutmaßliche Angreifer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und erlag demnach später seinen Verletzungen. Was in dem Lokal passiert war und wie viele Menschen verletzt worden sind, nannte der Sprecher auf Nachfrage nicht. Weitere Details will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg