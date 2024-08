Stand: 21.08.2024 14:49 Uhr Ohne Handbremse geparkt: Auto rollt in Kanal und versinkt

Eine 66-Jährige hat am Mittwochmorgen ihr Auto unfreiwillig im Wasser versenkt. Sie hatte den Wagen laut Polizei auf einer Hofeinfahrt im Apener Ortsteil Augustfehn (Landkreis Ammerland) geparkt - mit dem Heck in Richtung Kanal. Der Wagen sei nicht ausreichend gesichert gewesen und deshalb rückwärts in den Kanal gerollt, so die Polizei. Dort versank das Auto bis zu den Türgriffen. Die Fahrerin habe noch erfolglos versucht, den Wagen zu stoppen, so die Polizei. Die 66-Jährige blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug aus dem Kanal.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2024 | 14:30 Uhr