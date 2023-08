Stand: 19.08.2023 14:38 Uhr Notbremsassistent greift ein - Unfall mit sechs Verletzten

Auf der A27 bei Verden hat am Freitagnachmittag im stockenden Verkehr der Notbremsassistent des Autos einer 52-Jährigen eingegriffen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau in Richtung Walsrode unterwegs, als der Wagen abbremste. Ein 39-jähriger fuhr daraufhin mit seinem Auto auf den Pkw der Frau auf. Der dahinter fahrende 30-Jährige konnte noch bremsen und ausweichen, woraufhin allerdings der wiederum dahinter folgende Wagen auf den des 30-Jährigen auffuhr. Ein weiterer Autofahrer wich unterdessen beim Bremsen auf den rechten Fahrstreifen aus, weshalb dort ein Sattelzug auf seinen Wagen prallte. Sechs Menschen wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt, vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn wurde vorübergehend komplett gesperrt.

VIDEO: Bremsung durch Notfallassistent: Sechs Verletzte auf A27 (1 Min)

