Stand: 16.02.2023 12:53 Uhr Nordwestbahn Verden-Bremen: Jeder zweite Zug fällt aus

Fahrgäste der Nordwestbahn müssen sich in den kommenden Wochen auf der Stecke Verden-Bremen auf Probleme einstellen. Von Freitag an verkehren dort viele Züge nicht mehr durchgehend von Verden zum Bremer Hauptbahnhof Bremen und umgekehrt. Laut Nordwestbahn fährt nur noch jeder zweite Zug durch. Die übrigen stoppen in Achim, dort müssen die Reisenden in Ersatzbusse umsteigen. Bereits in der Nacht zu Freitag geht es mit den ersten Zügen los, dauern soll die Maßnahme voraussichtlich bis zum 6 März. Grund ist den Angaben zufolge, dass in Bremen-Sebaldsbrück eine Eisenbahnbrücke ersetzt werden muss. Fahrgäste werden gebeten, vor Fahrtantritt noch einmal auf den Fahrplan zu schauen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2023 | 13:30 Uhr