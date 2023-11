Stand: 10.11.2023 10:44 Uhr Norderney: Feuerwehr rettet sechs Menschen aus Apartmenthaus

Bei einem Brand auf Norderney hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag sechs Menschen in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr der Insel ging der Alarm um 3.21 Uhr ein. Das Feuer in einem Apartmenthaus an der Strandpromenade sei im Stromhauptverteiler entstanden und habe sich über die Kabelverteilung ausgebreitet. Die Einsatzkräfte hätten mehrere Türen mit Gewalt aufbrechen müssen, um die Bewohnenden retten zu können. Diese seien in einer Notunterkunft untergekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min