Nordenham: Auto prallt gegen Verlagsgebäude der "Kreiszeitung"

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) gegen ein Haus gefahren. Er und zwei weitere junge Insassen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei weiter berichtet, war der Wagen vermutlich zu schnell unterwegs. In einer Kurve prallte das Auto dann gegen das denkmalgeschützte Gebäude der "Kreiszeitung" Wesermarsch. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

