Stand: 13.11.2024 13:47 Uhr Norden: Tote Katze in Einkaufstasche gefunden

In Norden (Landkreis Aurich) haben Anwohner in einem Wohngebiet eine tote Katze in einer Einkaufstasche gefunden. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegenüber den Beamten angegeben, dass ein bislang unbekannter Mann das leblose Tier in der Tasche transportiert und dann in der Straße abgestellt habe. Die grauweiße Katze wurde demnach seit einigen Wochen in dem Wohngebiet vermisst. Bei der Einkaufstasche handelt es sich laut Polizei um eine grün-weiße Mehrweg-Kunststofftasche aus einem Heimtiermarkt. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer (04931) 92 12 zu melden.

