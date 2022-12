Stand: 06.12.2022 08:29 Uhr Norden: Suche nach vermisster Frau dauert an

Trotz intensiver Suche ist es bisher nicht gelungen, die vermisste Katharina P. zu finden. Die 34-Jährige war am 19. November aus dem Krankenhaus in Norden verschwunden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hunden, Drohnen und Wärmebildkameras blieben ohne Erfolg. Schwerpunkte der Suche waren zuletzt noch einmal das Galgentief, das Norder Tief und das Speicherbecken am Schöpfwerk Leybuchtsiel. Die Feuerwehren aus Norden, Aurich-Middels und Wiesmoor flogen mit Drohnen alle Gewässer im Suchgebiet ab, ohne Erfolg. Die Polizei befürchtet, dass sich Katharina P. in einem hilfsbedürftigen Zustand befindet. Sie schließt auch Eigengefährdung nicht aus.

