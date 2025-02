Stand: 10.02.2025 12:03 Uhr Niedrigwasser: Änderungen bei Insel-Fähren zum Wochenstart

Wegen niedriger Wasserstände haben die Reedereien ihre Fahrpläne zu den ostfriesischen Inseln geändert. Von und nach Spiekeroog verschieben sich viele Abfahrtszeiten, heißt es in einer Mitteilung der Insel Spiekeroog. Auch bei den Fähren von und nach Juist und Norderney gibt es heute Einschränkungen: Die Reederei Frisia streicht um 15.15 Uhr die Fähre von Norderney zum Festland. In der Gegenrichtung fällt die Verbindung um 15.30 Uhr aus. In Richtung Juist fahren demnach die Fähren um 18.15 Uhr und 19.15 Uhr nicht. Die für die Fähre nach Wangerooge zuständige Deutsche Bahn teilt mit, dass sich die Abfahrt der Abendfähre von Wangerooge nach Harlesiel von 18.30 auf 19 Uhr verschiebt. Bereits am Vormittag war eine Fähre von Harlesiel nach Wangerooge mehr als eine Stunde später abgefahren. Auch am Dienstag fallen einige Fähren aus. So zu Beispiel die Fähre von Juist zum Festland um 8.45 Uhr und 9 Uhr, heißt es von der Reederei Frisia.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.02.2025 | 06:30 Uhr