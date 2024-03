Niedersachsens größter Ladepark für E-Autos setzt auf Ökostrom Stand: 22.03.2024 16:32 Uhr Am Donnerstag eröffnet in Norddeich der laut Anbieter "größte Ladepark Niedersachsens". Urlauber sollen dort ihr E-Auto parken und nach ihrem Urlaub wieder aufgeladen für den Rückweg abholen können.

Die Reederei Frisia will die E-Mobilität ausbauen - Teil dessen soll der Inselparkplatz P2 in Norddeich werden. Dort gibt es nun 264 Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge. Urlauber können ihr E-Auto an eine Ladestation anschließen und es dort während ihres Urlaubs stehen lassen. Bei Abholung am Ende des Urlaubs ist das Auto dann voll geladen.

E-Autos mit Ökostrom aufladen

Die Fahrzeuge werden während des Aufenthaltes durch Solarenergie aufgeladen. Auf dem Parkplatz gibt es laut Reederei Frisia 600 Stellplätze, die alle mit Solardächern versehen sind. Für den Fall, dass die Sonne mal nicht scheint, werden die Autos laut Anke Wolff, Sprecherin der Reederei Frisia, durch Ökostrom aus dem Netz aufgeladen. Außerdem gebe es Batteriespeicher vor Ort. Angesichts der durchschnittlichen Parkdauer von fünf Tagen stehen die Chancen aber gut, dass die Autos während des Urlaubs ihrer Besitzer nach und nach mit dem Strom aus den Solardächern aufgeladen werden können. Die damit verbundenen niedrigen Ladeströme führen zwar zu langen Ladezeiten. Da die Autos aber ohnehin nur parken, stört das nicht - und für die Akkus in den Autos ist das langsame Laden auch schonender als das Laden an Schnellladesäulen.

Der Ladepark der Reederei Frisia hat 264 Ladepunkte in 64 Ladesäulen für E-Autos

600 Stellplätze mit Carport sind mit Solardächern versehen, die für den benötigten Strom sorgen

Die reguläre Ladeleistung liegt bei 3,7 kW und kann bei Bedarf auf maximal 11 kW erhöht werden

Die Solarmodule auf den Carportdächer haben in Summe eine Leistung von 1,7 Megawatt

Jährlich erzeugt die Reederei damit 1,6 Millionen Kilowattstunden grünen Strom

Eine intelligente Software steuert die Ladesäulen und verteilt den Solarstrom je nach Bedarf an die angeschlossenen Autos.

Ladepark erzeugt auch Strom für Schiffe

Jährlich werden etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden grünen Stroms erzeugt, so Wolff. Eine intelligente Software des Lademanagements koordiniert die Verteilung der Energie. Diese stellt sicher, dass jedes Auto wirklich voll aufgeladen wird, bevor es wieder abgeholt wird. Im Sommer stellt die Reederei außerdem einen elektrischen Katamaran fertig, der ebenfalls mit der Solarenergie des Ladeparks aufgeladen wird. "Das wird das erste deutsche Seeschiff, das elektrisch betrieben wird", sagt Wolff gegenüber NDR.de Niedersachsen.

Ladepark öffnet am 28. März

Die Reederei Frisia bietet auf dem Parkplatz bereits seit 2021 E-Ladesäulen an. Das Angebot wurde nun aber deutlich erweitert. Die Anlage ist laut Wolff zudem aus eigenen Mitteln finanziert.