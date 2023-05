Stand: 24.05.2023 09:31 Uhr Nico Santos überrascht Gäste auf Hochzeit in Westerstede

Ein Paar aus Westerstede im Landkreis Ammerland hatte am 13. Mai einen unvergesslichen Tag - in mehrfacher Hinsicht. Sie heirateten an dem Tag, an dem der Sänger Nico Santos in Westerstede ein Konzert spielte. Viele der Hochzeitsgäste hatten Karten für das Konzert, konnten aber aufgrund der Hochzeit nicht hingehen. Der Bräutigam schrieb dem Sänger vor der Hochzeit und schilderte das Dilemma. Der gebürtige Bremer Santos fackelte nicht lange: "Ey, dann bringen wir das Konzert zu euch", sagte er in seiner Instagram-Story, die er jetzt veröffentlichte. Nico Santos fuhr also nach seinem Konzert in Westerstede kurzerhand auf die Hochzeit und überraschte das Paar und seine Gäste mit einem Privat-Konzert.

