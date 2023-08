Stand: 07.08.2023 13:23 Uhr Neuer Offshore-Windpark bei Norderney: Bauarbeiten haben begonnen

Die Installation eines neuen Offshore-Windparks in der Nordsee hat begonnen. Am Freitag wurde das erste Fundament in dem Baufeld rund 32 Kilometer vor der Insel Norderney gesetzt. Das teilte der dänische Konzern Ørsted mit. Der Offshore-Windpark wird insgesamt 24 sogenannte Monopile-Fundamente umfassen, darunter eines für die Offshore-Umspannstation, die im Laufe des Sommers im Windpark installiert werden soll. In den kommenden Monaten sollen zudem auch 83 Fundamente für den Windpark Borkum Riffgrund 3 gesetzt werden. Für die Installation werden die Fundamente mit einem hydraulischen Hammer in den Meeresboden getrieben. Um die Meeresumwelt zu schonen, wird vor Baustart ein Signal ausgesandt, um Meeressäuger während der Installation vorübergehend zu verscheuchen. Zudem kommen beim Rammvorgang verschiedene Schallschutzsysteme zum Einsatz. Sie mindern den Lärm unter Wasser und sollen sicherstellen, dass ein gesetzlich festgelegter Grenzwert nicht überschritten wird. Die Inbetriebnahme von Godewind 3 bei Norderney wird für 2024 erwartet. Ein Jahr später soll der Windpark Borkum Riffgrund 3 starten. Insgesamt sollen beide Windparks eine Exportkapazität von mehr als 1,1 Gigawatt erreichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.08.2023 | 13:30 Uhr